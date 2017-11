Dow Jones - Ein munteres Hin und Her

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

wie zuletzt an dieser Stelle präferiert, stieg der Dow Jones Industrial Average am Freitag bis an die Marke von 23.600 Punkten, prallte aber einmal mehr daran ab. Das hatte am Montag aber keine weiteren Folgen. Vielmehr schoss der Index in der ersten Handelsstunde nach oben, wurde aber einmal mehr abverkauft. So richtig können sich also bislang weder Bullen noch Bären am Markt richtig durchsetzen.



In einem ersten Schritt müsste sich der Index kurzfristig über 23.600 Punkte etablieren. Steigt der Dow Jones Industrial Average über das Hoch bei 23.639 Punkten, wäre der Weg zumindest an das Fibonacci-Ziel bei 23.668 Punkten frei. Dort müsste man sehen, inwieweit sich der Index festfahren wird. Um weitere Ziele zu bestimmen, kann man sich zudem an den eindämmenden Trendlinien im Chart orientieren.

Da die Kursmuster seit dem letzten Zwischentief im Stundenchart alles andere als zufriedenstellend sind, muss man auch als Variante eines Rücksetzers oder der Ausbildung eines zweiten Standbeins um 23.517/23.508 Punkten einkalkulieren. Ebenso ist der Index bei 23.485 Punken gut unterstützt. Dort wird in den kommenden Stunden auch der kurzfristige Aufwärtstrend auftreffen. Der Trend ist also weiter intakt, anders als bei den Tech-Werten fehlt es aber bislang definitiv an Aufwärtsmomentum.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.11.2017 - 26.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 26.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

