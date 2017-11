Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Bei den Münchnern hänge besonders viel davon ab, wie Tesla in Zukunft abschneide, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei die 3er Reihe direktester Konkurrent des Model 3 des US-Konzerns. Je erfolgreicher Tesla sei, desto schlechter für BMW, so der Experte./ag/tih Datum der Analyse: 28.11.2017

