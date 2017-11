Der Verkaufsdruck nimmt gegenüber dem britischen Pfund mit dem frühen amerikanischen Handel zu, so dass der GBP/USD am Tagestief in der Nähe von 1,3270 notiert. Das Pfund wird durch die Sorgen um die Irische Grenze und die BoE Gouverneur Mark Carney verkauft. Der Zentralbank Chef sagte, dass ein ungeordneter Brexit negative Auswirkungen auf die Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...