Produzierende Unternehmen suchen nach Lösungen, um neue Produkte immer schneller auf den Markt zu bringen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Herausforderung dabei: Eine möglichst hohe Gesamtanlageneffektivität (OEE) und Produktivität selbst bei der individualisierten Massenproduktion in Losgröße 1. Allerdings reicht die viel diskutierte Digitalisierung auf Basis von Kommunikationstechnologien und Software dazu nicht aus. Auch der Transport der Produkte in Maschinen und Anlagen muss auf die kommenden Anforderungen hin optimiert werden. Dies ermöglicht B&R mit dem intelligenten Transportsystem AcoposTrak.

Für wegweisende neue Maschinenkonzepte sorgt zum einen die Weiche. Sie funktioniert elektromagnetisch und damit völlig verschleißfrei sowie entsprechend schnell. Praktisch besteht die Weiche aus einem zweiten, parallel zur Hauptlinie angeordneten geraden Antriebssegment.

Wie bei einer Weggabelung lassen sich mit der Weiche Produktströme nach Belieben zusammenführen oder trennen - selbst bei maximaler Geschwindigkeit, die in der aktuellen Version bei 4 m/s liegt.

Die Weiche ermöglicht beispielsweise, Massenprodukte wie einen Sechserpack Getränke individuell mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen in Echtzeit zusammenzustellen - drei hiervon, zwei davon und eins davon - und zwar ohne Umbaumaßnahmen an der Hardware. Ebenso lassen sich mittels Weichen fehlerhafte Produkte an Ort und Stelle aussortieren. Das beeinflusst im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen oder Anlagen, bei denen mangelhafte Produkte meist bis zum Ende durch die Produktion geschleust und erst dann entnommen werden, die Gesamtanlageneffektivität positiv.

