=== *** 08:45 FR/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq 1. Veröff.: +0,5% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj 09:00 CI/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme am Gipfeltreffen Afrikanische Union-EU, Abidjan 09:00 DE/Bundesbank, PK zum Finanzstabilitätsbericht 2017, Frankfurt *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November 10:00 DE/Bank Julius Bär Europe AG, Ausblick auf die Finanzmärkte erstes Halbjahr 2018, Frankfurt 10:00 DE/Singulus Technologies AG, ao HV, Frankfurt 10:15 DE/HSH Nordbank AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/EZB, PK zum Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November PROGNOSE: +1,50 zuvor: +1,44 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 114,5 zuvor: 114,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +8,7 zuvor: +7,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,1 Vorabschätzung: +0,1 zuvor: -1,1 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate, Hannover 11:20 DE/Brexit-Chefunterhändler Barnier, Rede bei der BDI/DIHK-Veranstaltung "Wie geht es weiter beim Brexit?, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 14:00 DE/Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 14:30 US/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 14:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der Rutgers University, New runswick *** 16:00 US/Fed-Chefin Yellen, Anhörung vor dem gemeinsamen Wirtschaftsausschuss des Kongresses, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim RWI- Wirtschaftsgespräch: "Fünf Szenarien und ein Fahrplan - Neue Perspektiven für Eurozone und EU", Essen 19:50 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Arizona State University, Phoenix *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November *** - DE/Stellenindex BA-X November - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht 2017, München ===

