Frankfurt - INVESCO PowerShares erweitert das Angebot an Smart-Beta-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit den neuen ETFs würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von europäischen Unternehmen zu partizipieren, die anhand von einem der folgenden Faktoren ausgewählt worden seien: Qualität, Substanzwert, niedriges Beta, Kurs- und Gewinndynamik. Die Referenzindices würden jeweils 50 börsennotierte, europäische Stammaktien verschiedener Sektoren umfassen und würden anhand eines modifizierten Gleichgewichtungsschemas auf der Grundlage ihrer Liquidität gewichtet.

