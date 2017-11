Linz - Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft wurde vom renommierten Analysehaus Scope erneut für ihre hochwertige Produktpalette ausgezeichnet, so die KEPLER-FONDS KAG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gleich in vier Kategorien ging Kepler als Sieger hervor. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland zählt der Linzer Fondsanbieter bereits das fünfte Jahr in Folge zu den Besten.

Den vollständigen Artikel lesen ...