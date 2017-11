Der Dow Jones ist gestern mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Allerdings hielten die sich stark in Grenzen. Gerade mal um 0,1 Prozent ging es für US-Leitindex am Ende des Tages nach oben. Heute deuten die Indikationen darauf hin, dass er auch mit leichten Zugewinnen in den Handel starten dürfte. Alles Weitere erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.