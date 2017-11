Berlin (ots) - Bereits nach acht Einsatztagen in Deutschlands größter Geschenkewerkstatt wurden deutlich mehr Pakete angeliefert als erwartet - und die Zahlen steigen weiter. Hunderte Freiwillige investierten bislang 3.699 Stunden, um 44.800 Päckchen der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" durchzusehen. Die ersten LKW sind in die Empfängerländer aufgebrochen, u. a. nach Serbien. "Unser Lager ist voll. Wir freuen uns, dass wir höchstwahrscheinlich unser Ziel von 100.000 Päckchen in der Weihnachtswerkstatt übertreffen werden", sagt Bernd Gülker, geschäftsführender Vorstand von Geschenke der Hoffnung. Im Rahmen der globalen Geschenkaktion konnte jeder bis Mitte November selbstgefüllte Schuhkartons zu einer von tausenden Abgabestellen bringen. Diese Pakete werden in lokalen Sammelstellen und der Weihnachtswerkstatt nochmal auf Einhaltung der Zollvorschriften und Qualitätskriterien überprüft, bevor sie in die Empfängerländer transportiert werden. Die aktuellen Schichten in der Weihnachtswerkstatt sind laut Gülker nun bis zum 16. Dezember verlängert worden. "Wir freuen uns, dass viele Unternehmen aber auch Kirchengemeinden und Schulklassen die Möglichkeit nutzen, um hier ganz praktisch für benachteiligte Kinder aktiv zu werden", so Gülker. Einzelpersonen und Gruppen können sich unter www.weihnachtswerkstatt.de oder 030-76 883 500 anmelden. Ein Schichteinsatz in der Weihnachtswerkstatt dauert ca. 4,5 Stunden. Ehrenamtliche werden von geschulten Teamleitern eingeführt und arbeiten in Teams zusammen.



Über "Weihnachten im Schuhkarton"



"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche Werk Geschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11,5 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern durch die Aktion erreicht.



