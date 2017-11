Wuppertal (ots) -



Audio- und Multimedialösungen, analog und digital. Die Palette an vorgeführter Technik ist breit.



Auch wenn gewiss die Musik das essentielle und treibende Element der Audio-Welt ist, sollte man die hinter der Musikwiedergabe stehende Technik nicht geringschätzen. Hier bei der HIGH END ON TOUR kann man die Objekte der Begierde einmal in Natura hören und auch hautnah mit allen Sinnen erleben und begreifen. Brillant verarbeitete Verstärker oder Lautsprecher muss man einfach auch mal anfassen, um die Liebe zum Detail zu erfahren, die ihre Entwickler investieren. Egal ob intelligente drahtlose Musiksysteme, ein Paar neue Kopfhörer oder einen stylischen Plattenspieler. Die Messe HIGH END ON TOUR bietet die ganze Vielfalt der Wiedergabemöglichkeiten. Hier kann der Besucher optimale Audio- und Multimedialösungen erleben, egal ob für analoges oder digitales Abspielen und auch für jeden Geldbeutel.



Wie macht hören Spaß - Auf der HIGH END ON TOUR können die Besucher in die Klangwelt eintauchen



In Bochum stehen insgesamt 18 Vorführräume für Musikpräsentationen zur Verfügung. Neben den aktiven Vorführungen sind in einem separaten großen Ausstellungsraum auch Vertreter der Firmen und besonders kompetente regionale Fachhändler mit Informationsständen ansprechbar und beantworten gerne alle Fragen. Zum jetzigen Zeitpunkt präsentieren sich schon 38 Aussteller mit über 80 Marken. Darüber hinaus wird auch wieder die Fachpresse der Audio-Branche dabei sein, um mit den Besuchern in angenehmer Atmosphäre über das Thema HiFi zu diskutieren.



Veranstaltung: HIGH END® ON TOUR "UNTERHALTUNGSELEKTRONIK ERLEBEN"



Ort: RuhrCongress Bochum Stadionring 20 44791 Bochum



Öffnungszeiten: Samstag, 02. Dezember 2017, 10:00 bis 18:00 Uhr Sonntag, 03. Dezember 2017, 10:00 bis 16:00 Uhr



Veranstalter: HIGH END SOCIETY SERVICE GMBH Vorm Eichholz 2g 42119 Wuppertal Telefon: +49 (202) 70 20 22 Telefax: +49 (202) 70 37 00 E-Mail: Info@HighEndSociety.de Internet: www.HighEndSociety.de Facebook: www.facebook.com/HighEndSociety Twitter: http://twitter.com/highendsociety



Kontakt: Dipl.-Ök. Renate Paxa Presse- & Öffentlichkeitsarbeit der HIGH END SOCIETY Telefon: +49 (202) 70 20 22 E-Mail: Renate.Paxa@HighEndSociety.de