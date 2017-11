Rostock (ots) - Das Kreuzfahrtunternehmen unterstützt philippinisches SOS-Kinderdorf Iloilo mit Verkaufserlösen seines "Handtuch-Origami" Buches in Höhe von 6.000 Euro



Bereits seit mehr als zehn Jahren unterstützt AIDA Cruises die Arbeit von SOS-Kinderdorf in weltweiten Projekten für benachteiligte Kinder. Auch die Verkaufserlöse des Buches "KREATIV - Falten Sie die schönsten Handtuchtiere", in dem der Kreuzfahrtanbieter Ideen für kunstvoll gefaltete Zoo-Geschöpfe versammelt, kommen anteilig Kindern und Jugendlichen zugute. An Bord von AIDAprima schickte die Crew unter Director Hotel & Guest Services Marc Spingler einen Spendenscheck mit der stolzen Summe von 6.000 Euro an das SOS-Kinderdorfs Iloilo im Südosten der philippinischen Insel Panay auf die Reise.



"Wir freuen uns sehr, verlässliche Partner wie AIDA an unserer Seite zu haben. Mit der finanziellen Unterstützung können wir uns weiterhin für die Linderung der Not im fünftgrößten Inselstaat der Welt einsetzen", sagt Elke Tesarczyk, Leiterin Marketing, SOS-Kinderdorf e.V.



"AIDA Cruises ist dem SOS-Kinderdorf Iloilo und den Philippinen schon allein durch zahlreiche Housekeeping-Crewmitglieder aus der Region persönlich fest verbunden", sagt Marc Spingler. "Mit dem anteiligen Erlös von einem Euro pro verkauftem Exemplar möchten wir den Kindern dort jetzt und auch weiterhin neue Hoffnung schenken und den Weg in eine bessere Zukunft ebnen."



Das 84-seitige Buch "Handtuch-Origami" mit Foto-für-Foto-Basteltipps ist zum Preis von 12,95 Euro (UVP) im AIDA Online Shop erhältlich. Für besonders lebensecht wirkende Kuscheltiere befinden sich darin auch Augen zum Aufkleben. Flauschige AIDA Floringo Frottiertücher gibt es unter anderem als sechsteiliges Set zum Preis von 65,00 Euro (UVP) zu kaufen. Die hochwertigen Fitness-, Sauna- und Handtücher in Gelb oder Orange zeichnen sich durch eine besonders lange Lebensdauer, koch- und waschbeständige Farben und eine stabile Verarbeitung aus.



Über SOS Kinderdorf



1949 gründete Hermann Gmeiner das erste SOS-Kinderdorf der Welt in Imst in Tirol. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Aus diesen vier Prinzipien ist eine weltweite Organisation entstanden, die sich hauptsächlich über private Spenden finanziert. In derzeit 567 SOS-Kinderdörfern in mehr als 130 Ländern finden die Kinder ein neues, sicheres Zuhause. Neben den SOS-Kinderdörfern gibt es zudem rund 2.300 SOS-Projekte, wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und SOS-Familienhilfe, die auch der Nachbarschaft der SOS-Kinderdörfer offen stehen.



