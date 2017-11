Der Beleuchtungshersteller will seinen Konzernumbau in hohem Tempo fortsetzen: Das Münchner Traditionsunternehmen will einerseits im nächsten Jahr ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Autozulieferer CONTINENTAL gründen, das High-Tech-LEDs und Sensoren für Autos herstellen soll. Und andererseits prüft man alle Optionen für das vor allem in den USA schwächelnde Geschäft mit Beleuchtung für Bürogebäude, Fabriken und Straßen. Das Gemeinschaftsunternehmen mit CONTINENTAL soll ab 2018 einen schnell wachsenden Markt bedienen: LED-Beleuchtung und optische Sensoren für Autos. Die Firma soll 1.500 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe erzielen. OSRAM will die LED-Herstellung in den nächsten Jahren stark erhöhen: In Malaysia soll die Produktion in einer neuen Fabrik anlaufen, im chinesischen Werk Wuxi die Produktionskapazität verdoppelt werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September) stieg der Umsatz von OSRAM um 9,1 % auf 4,13 Mrd. €. Das Ergebnis sank jedoch von 532 auf 275 Mio. € - 2015/16 hatte OSRAM dank des Verkaufs von Anteilen am chinesischen Unternehmen FELCO einen Sondergewinn eingefahren. Im neuen Geschäftsjahr stellt OSRAM ein Umsatzwachstum von 5,5 bis 7,5 % in Aussicht. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen wird aber laut Finanzchef Ingo Bank voraussichtlich nicht zulegen, sondern wie im abgelaufenen Jahr bei etwa 700 Mio. € liegen. Ursachen sind steigende Investitionen, die Anlaufkosten des neuen Werks und Wechselkursbelastungen. Mittelfristig sollte der Gewinn wieder deutlich anziehen. Die Börse dürfte diese Aussicht vorwegnehmen, zumal das Wachstumspotenzial von LED-Leuchten enorm ist.



