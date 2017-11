"Die Elektromobilität wird kommen und wir werden in Zukunft eine größere Diversifizierung des Fuhrparks haben, aber wir sollten uns nicht auf eine Technologie festsetzen", sagte Seele am Dienstag beim "Business Lunch" der Raiffeisen Bank International (RBI) in Wien.Die Entwicklung hin zur Elektromobilität werde in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...