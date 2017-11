Bad Marienberg - Der EU-Chefverhandler für den Brexit, Michel Barnier, ist heute (Dienstag) und morgen zu politischen Gesprächen in Berlin, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Heute trifft Barnier Bundeskanzlerin Angela Merkel, morgen (Mittwoch) spricht Barnier um 11 Uhr auf einer Veranstaltung des BDI und DIHK im Haus der Deutschen Wirtschaft.

