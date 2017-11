Das Biotechunternehmen Evotec geht mit einer Rekord-Auftragslage ins neue Jahr. Vor allem die Aptuit-Übernahme hat die Nachfrage angekurbelt. Noch in diesem Jahr erwartet Evotec weitere Meilensteine.

Das florierende Geschäft mit der Auftragsforschung stimmt das Biotechunternehmen Evotec für das kommende Jahr optimistisch. "Für 2018 haben wir die beste Auftragslage, die wir je im Unternehmen gesehen haben", sagte Vorstandschef Werner Lanthaler in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

"Wir stehen wissenschaftlich vor einem extrem spannenden Jahr mit Neuigkeiten aus den bestehenden Partnerschaften mit Bayer, Celgene und Sanofi." Rückenwind komme auch von der Übernahme der US-Firma Aptuit, die Evotec diesen Sommer für 300 Millionen Dollar gekauft hatte. Dadurch habe sich das Interesse nach Dienstleistungen des Hamburger Unternehmens deutlich erhöht.

Aptuit war für Evotec die bislang zweitgrößte Übernahme in der fast 25-jährigen Unternehmensgeschichte. Die Biotechfirma konnte dadurch ihr Spektrum an Dienstleistungen in der Auftragsforschung deutlich ausbauen. Während Evotec zuvor seine Leistungen nur ...

