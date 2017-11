Hamburg (ots) - Der aus den USA stammende "Black Friday" gewinnt in Deutschland für Online-Händler immer mehr an Bedeutung. Dies belegt eine aktuelle Analyse der Wirtschaftsauskunftei CRIFBÜRGEL. So erhöhte sich am 24. November 2017, dem diesjährigen "Black Friday", die Anzahl der bei CRIFBÜRGEL eingegangenen Bonitätsabfragen seitens der Kunden aus den Bereichen Handel, E-Commerce und Factoring gegenüber der durchschnittlichen Abfrageanzahl an einem normalen Freitag um 75,5 Prozent. Auch am "Cyber Monday" registrierte CRIFBÜRGEL mehr Aktivitäten der Online-Schnäppchenjäger: Die Abfragen lagen rund ein Viertel (plus 24,9 Prozent) über den durchschnittlichen Zahlen an einem Montag. Der Vergleich zwischen den beiden prominenten Shopping-Tagen des Jahres zeigt, dass die absoluten Bonitätsabfragen am Black Friday um 23,9 Prozent höher waren als am Cyber Monday.



Aber auch am Wochenende zwischen Black Friday und Cyber Monday waren Online-Shopper aktiv. Die Auskünfte lagen an beiden Tagen knapp 41 Prozent über dem Mittelwert eines "normalen" Wochenendes.



Die CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führenden Dienstleister im Bereich Bonitätsinformationen über Firmen und Privatpersonen. Im Juli 2017 entstand CRIFBÜRGEL aus der Verschmelzung der beiden Auskunfteien Bürgel Wirtschaftsinformationen und CRIF GmbH. CRIFBÜRGEL gehört zur global agierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz in Bologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit rund 4.200 Mitarbeitern und 67 Unternehmen in 29 Ländern auf vier Kontinenten aktiv. www.crifbuergel.de



OTS: CRIF Bürgel GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22285 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22285.rss2



Pressekontakt: Oliver Ollrogge, CRIF Bürgel GmbH, Bereich Marketing/PR E-Mail: Oliver.Ollrogge@buergel.de , Tel.: 040 / 89 803 582