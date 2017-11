Es geht um wichtige Projekte für viele Städte - um doch noch Diesel-Fahrverbote zu vermeiden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Spitzentreffen der Kommunen bei der Kanzlerin.

Pendler kommen nicht zur Arbeit, Handwerker nicht zu ihren Kunden. Notdienstfahrzeuge von Apotheken fahren nicht mehr, Müll bleibt liegen. Es wäre ein drastisches Szenario, sollte es wegen zu dreckiger Luft in Städten zu großflächigen Fahrverboten für ältere Diesel kommen. Politik und Autobranche wollen das unbedingt vermeiden. An diesem Dienstag trifft sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern von Kommunen und Ländern, um konkrete Maßnahmen anzuschieben. Es muss schnell gehen mit der schwierigen Operation saubere Stadtluft.

Um was geht es bei dem Treffen im Kanzleramt?

Anfang August hatten Bund und Autoindustrie bei einem Dieselgipfel beschlossen, einen Fonds "Nachhaltige Mobilität für die Stadt" aufzulegen. Geplantes Volumen: zunächst 500 Millionen Euro. Bei einem Treffen mit Oberbürgermeistern erhöhte Merkel Anfang September auf bis zu eine Milliarde Euro. Konkretes blieb aber in der Schwebe, und die Ungeduld wuchs. Viele Kommunen stünden in den Startlöchern, seien aber zur "Untätigkeit" verdammt, kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. "Es ist mehr als ärgerlich, dass wir hier Zeit damit verspielen, eine Förderbürokratie aufzubauen." Den Kommunen laufe die Zeit davon.

Die Bundesregierung will nun aber Tempo machen. Im Entwurf des Ergebnispapiers für das Treffen, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass in allen von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen möglichst schnell eine Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte erreicht wird." Und: "Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Kommunen so früh wie möglich ...

