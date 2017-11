Anlässlich des größten Spendentags des Jahres, Giving Tuesday, startete Smile Train die Give-Smiles-Kampagne, um Kindern mit unbehandelten Lippen-Kiefer-Gaumenspalten weltweit zu helfen.



New York (ots/PRNewswire) - Zur Feier des Giving Tuesday und der Zeit des Gebens startete Smile Train (http://www.smiletrain.org/), die weltweit größte Organisation für Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, heute ihre neue Kampagne "Give Smiles" ("Lächeln zaubern"), die mehr Kindern auf der ganzen Welt zu einem Lächeln sowie einem glücklicheren, gesünderen Leben verhelfen soll.



Im Rahmen der Kampagne präsentiert Smile Train eine Reihe von Videos, die einige der engagierten Unterstützer dieser Organisation vorstellen. In diesen Videos beschreiben die einzelnen Unterstützer ihre persönliche Verbindung zum Thema Lippen-Kiefer-Gaumenspalten sowie ihre Motivation zum Spenden.



"Wir freuen uns sehr über den Giving Tuesday und den Start unserer Give-Smiles-Kampagne", sagt Susannah Schaefer, CEO von Smile Train. "Wir hoffen, Menschen auf die Situation aufmerksam zu machen und zum Spenden für die lebensrettenden Operationen von Spaltkindern weltweit anzuregen."



Im Rahmen von Giving Tuesday und der Zeit des Gebens nehmen mehrere Unterstützer von Smile Train aus aller Welt an der Feier teil. Die wichtigsten Aktivitäten sind:



- Miss Universe Organization (21. November): Zum Start des Giving Tuesday veranstaltete Smile Train ein Event with den Miss-Universe-Preisträgerinnen in Las Vegas. Die Miss-Universe-Teilnehmerinnen verteilten gemeinsam mit Smile Train ihr Lächeln auf der ganzen Welt, indem sie Spaltkindern in Entwicklungsländern die Gelegenheit gaben, ihr neues Lächeln zum ersten Mal zu sehen. Die Teilnehmerinnen dekorierten Handspiegel für die Patienten von Smile Train, bei denen eine Lippen-Kiefer-Gaumenspaltenoperation durchgeführt wurde. Die Patienten bekommen diese Spiegel, damit sie ihr schönes neues Lächeln zum ersten Mal nach der Operation bewundern können. - Journey of Smiles nach Indien (28. November): Smile Train veranstaltet eine Cocktail-Party in seinem Hauptsitz, auf der die neue 360°-Virtual-Reality-Erfahrung in Indien zum ersten Mal vorgestellt wird. So können Sie den Weg von Nisha und Vikas auf dem Weg zum neuen Lächeln in virtueller Realität miterleben. - Devin Thorpe ,Streamathon' (28. November): Susannah Schaefer, CEO von Smile Train, wird an einem von Devin Thorpe moderierten Livestream am Giving Tuesday teilnehmen. Der ,Streamathon' wird am Giving Tuesday 24 Stunden lang live geschaltet und Frau Schaefer spricht um 11:45 Uhr Eastern Standard Time live über den einzigartigen Ansatz von Smile Train sowie die Pläne der Organisation für den Giving Tuesday. Devin Thorpe ist Journalist, Autor, professioneller Redner und Gründer des Your Mark on the World Center, eines Unternehmens mit der Mission, die größten Probleme der Welt zu lösen. - Chefkoch Katsuji (28. November): Smile Train bemüht sich gemeinsam mit BRAVOs Kandidat für den besten Koch (Top Chef), Chefkoch Katsuji, Menschen auf Spaltkinder aufmerksam zu machen und Geld zu sammeln. Chefkoch Katsuji spendet am Giving Tuesday 20 % der Einnahmen aus seinen Restaurants an Smile Train. Seine Restaurants: Mexikosher-NYC (in New York City) und Mexikosher-LA (in Los Angeles). - Kulinarisches Event mit Promis (28. November): In Partnerschaft mit Glad und deren Glad-to-Give-Weihnachtskampagne veranstaltet Smile Train Philippines ein Koch-Event mit dem philippinischen Fernsehstar Danica Sotto-Pingris. Die Veranstaltung mit dem Titel "Spread Smiles This Holiday" findet am Nachmittag statt. Die Teilnehmer lernen, leckere und interessante Gerichte zu kochen, die sie zu Familienfesten an den Feiertagen einfach zubereiten können. Der Erlös des Kurses kommt den örtlichen Programmen von Smile Train in den Philippinen zugute. - Marian Rivera und Kultura (28. November): TV-Star, Schauspielerin und Smile Train-Botschafterin Marian Rivera ist jetzt auch die neue Markenbotschafterin von Kultura, einer Ladenkette, die sich auf lokal hergestellte Produkte spezialisiert hat (von Dekor über Schmuck und Kleidung zu Souvenirs). Im Rahmen dieser Partnerschaft spendet Kultura einen Teil seiner Erlöse vom Giving Tuesday an Smile Train.



Mehr Details zu Smile Train und wie Sie in dieser Weihnachtssaison an "Give Smiles" spenden können, erfahren Sie hier: smiletrain.org/givesmiles (https://www.smiletrain.org/lp/holidays/). Folgen Sie Smile Train auf Twitter und Instagram @SmileTrain, um das ganze Jahr über auf dem Laufenden zu bleiben.



Über Smile Train



Smile Train ermöglicht kostenfreie Operationen und umfassende Behandlungen für Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten in Entwicklungsländern. Durch die Schulung von Ärzten vor Ort und die Unterstützung von Partnerkrankenhäusern weltweit fördern wir eine nachhaltige Lösung und ein skalierbares Modell zur Behandlung dieser Fehlbildungen, wodurch das Leben der Kinder dramatisch verbessert wird, einschließlich ihrer Fähigkeit zu essen, zu atmen und mit der Zeit auch zu sprechen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Spenden durch den nachhaltigen Ansatz von Smile Train sowohl sofortige als auch langfristige Auswirkungen haben, besuchen Sie smiletrain.org (http://smiletrain.org/).



