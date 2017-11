Zürich - Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft sind nach Ansicht der Zürcher Kantonalbank (ZKB) deutlich rosiger als bisher: Das Bruttoinlandprodukt (BIP) dürfte im nächsten Jahr um 2,0% wachsen.

Bislang waren die ZKB-Ökonomen von einem Plus von 1,5% ausgegangen. Die Schweizer Wirtschaft nehme an Fahrt auf, teilten sie am Dienstag in einem Communiqué mit. "Es gilt immer die gleiche Formel: Läuft die Weltwirtschaft gut, läuft es auch bei uns gut", sagte ZKB-Anlagechef Christoph Schenk vor den Medien in Zürich.

Erstmals seit 15 Jahren gebe es ein synchrones Wachstum der Weltwirtschaft sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern. "Und es gibt keinen Grund, warum das 2018 anders sein sollte", sagte Schenk.

Wenn die globale Konjunktur boome, sei das gut für die exportorientierte Schweiz, sagte ZKB-Chefökonom Schweiz, David Marmet. Das Wachstum der Exporte dürfte sich von 2,8% in diesem Jahr auf 3,8% im nächsten Jahr beschleunigen.

Aufschwung oder Boom

Die Schweizer Wirtschaft sei sicher im Aufschwung, wenn nicht sogar schon in einer Boomphase. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...