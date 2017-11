BERLIN/KIEL (dpa-AFX) - Auch nach dem zweiten Diesel-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bleibt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) skeptisch. "Selbst wenn wir morgen alles Geld ausgegeben hätten, wäre das nur ein bisschen mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, was unsere Hotspots angeht", sagte Kämpfer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen an die Quelle des Problems herangehen. Und das ist das, was aus dem Auspuff kommt." Hier sei er im Blick auf die Autoindustrie weiterhin skeptisch. Merkel hat den Kommunen in Aussicht gestellt, das Sofortprogramm für bessere Luft in Höhe von einer Milliarde Euro im Jahr zu verstetigen.

Aus Kämpfers Sicht ist es eine Illusion zu glauben, dass der jüngste Diesel-Gipfel oder das Eine-Milliarde-Programm irgendeine Kommune mit gravierenden Grenzwert-Überschreitungen auf die sichere Seite bringen könne. Kiel stand 2016 mit 65 Mikrogramm je Kubikmeter Luft an einer vielbefahrenen Schnellstraße an vierter Stelle der am stärksten mit Stickoxid belasteten Städte in Deutschland. Für seine Stadt geht Kämpfer davon aus, dass die Grenzwerte in wenigen Jahren eingehalten werden können. Bis dahin wären Fahrverbote aus seiner Sicht unverhältnismäßig./wsz/DP/nas

