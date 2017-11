Hoffnungen auf eine trump'sche Steuerreform treiben die New Yorker Kurse in Rekordhöhen. Im Haushaltsausschuss soll das Großprojekt eine frühe Hürde nehmen. Aber nicht nur deswegen geht der Blick nach Washington.

Die Rekordjagd der Wall Street geht weiter. Unterstützt von neuen Hoffnungen auf baldige US-Steuersenkungen stieg der US-Standardwerteindex Dow-Jones-Index am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit am Dienstag um 0,3 Prozent und markierte mit 23.651 Punkten eine neue Bestmarke. Der S&P 500 stieg auf 2606,74 Zähler. Für ihn war es der dritte Tag in Folge mit einem Rekordhoch. Die Technologiebörse Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...