In Indien wirbt die Präsidententochter für Frauenrechte. Doch ihr Modelabel lässt in Billiglohnländern herstellen, in denen Näherinnen oft zu unmenschlichen Bedingungen schuften müssen. Wo genau, will sie nicht verraten.

Im indischen Hyderabad gibt man sich in diesen Tagen viel Mühe, die hässlichen Seiten der Stadt zu verstecken: Die Inder haben graue Betonbrücken mit Regenbogenfarben angepinselt, und die sonst so zahlreichen Bettler trifft man in diesen Tagen auch seltener. Die Polizei hat die Bedürftigen kurzerhand aus dem Stadtzentrum geworfen.

Nichts soll stören bei diesem Mega-Event, das viele in Indien bereits den "Ivanka Summit" nennen. Mehr als 1500 Unternehmer treffen sich zum Unternehmer-Gipfel Global Entrepreneur Summit (GES), zehntausende Polizisten sichern die Veranstaltung ab. Barack Obama besuchte den Gipfel in seiner Amtszeit, ebenso der frühere Außenminister John Kerry. Dieses Jahr fliegt Ivanka Trump ein, die Tochter und Beraterin des US-Präsidentin.

Dass die USA diesmal eine Frau schicken, passt - scheinbar. Schließlich findet das Event unter dem Motto "Frauen zuerst, Wohlstand für alle" statt. Und die Präsidententochter kündigte bereits an, mit ihrer Teilnahme vor allem auf die Lage der Frauen in der Wirtschaft aufmerksam machen zu wollen. "Ich möchte, dass der GES eine globale Feier wird, die die Bedeutung der Stärkung und Investitionen in Unternehmerinnen hervorhebt", versprach sie in einem Interview mit der "Times of India".

Schöne Worte. Doch es bestehen zunehmend Zweifel, wie ernst es der US-Präsidententochter mit der Stärkung von Frauen in der Wirtschaft ...

