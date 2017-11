Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Mettler Toledo (Changzhou) Measurement Technology nahm am 16. November 2017 in seiner neuen für 34,42 Mio. USD errichteten Anlage - der ersten Phase eines neuen Werks - die Produktion auf. Es handelt sich um die dritte Produktions-Tochtergesellschaft, die die in der Schweiz ansässige Mettler Toledo (Holdings) Group im "Changzhou National Hi-Tech District" (CND) gegründet hat. Zuvor waren zwei ähnliche Tochtergesellschaften gegründet worden, die industrielle Waagen und Systeme sowie Präzisionsinstrumente produzieren. 2015 weitete das Schweizer Unternehmen seine Investition im Distrikt aus - mit dem Bau einer Produktionsstätte für gewerblich genutzte Waagen.



Die im CND gegründeten Tochtergesellschaften der Mettler Toledo Group wollen weiterhin erstklassige Wiegetechnologien entwickeln und vorteilhaft nutzen. Insgesamt plant die Gruppe, sowohl für internationale Märkte als auch chinesische Inlandsmärkte eine breite Palette von Produkten zu entwickeln - darunter elektronische LKW-Waagen, Plattformwaagen, Schienenwaagen, Kranwaagen, Zählwaagen, Schüttgutwaagen und weitere moderne mechanische und elektrische Integrationsprodukte, die erkennbar im Markt nachgefragt werden. Das Unternehmen hält über 200 Patente, darunter über 40 Erfinderpatente. Die drei Werke im Distrikt dienen nun als weltweites F&E-, Produktions- und Beschaffungszentrum der Mettler Toledo Group.



Durch die geografisch günstige Lage, die kompletten Support-Einrichtungen und das ideale Investitionsumfeld des CND haben schon über 1.000 mit ausländischem Kapital finanzierte Firmen eine Betriebsstätte im Distrikt gegründet, darunter die in den USA ansässigen Produzenten Novelis (Aluminium) und Ashland (Spezialchemie), der kanadische Automobiltechnik-Lieferant Magna International, der französische Stahlrohrhersteller Vallourec, der Schweizer Anbieter von Rohrleitungen, Automobiltechnik- und Bearbeitungslösungen Georg Fischer, der niederländische Farben- und Beschichtungsproduzent AkzoNobel sowie der deutsche Spezialchemieproduzent Lanxess. Die mit ausländischem Kapital finanzierten Projekte im Distrikt decken bedeutende Industrieketten ab, darunter neue Materialien, Gesundheitswesen, Photovoltaik, intelligente Geräte und allgemeine Luftfahrt. Auch wurden im CND Sonderzonen für einzelne Industrien eingerichtet, wodurch nötige Branchen-Cluster geschaffen wurden. Als eines der erfolgreichsten wird hier oft das Cluster mit der treffenden Bezeichnung "Sensor Valley" genannt, dessen Firmen sich auf verschiedenste Formen von Sensorlösungen spezialisieren.



OTS: The Publicity Department of Changzhou Xinbei District Commission of CCP newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117940 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117940.rss2



Pressekontakt: Wang Zhongliang +86-519-8512-7305 w_razor@163.com