WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im November überraschend aufgehellt und ist auf ein neues 17-Jahreshoch gestiegen. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 3,3 Punkte auf 129,5 Zähler gestiegen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Das ist der höchste Stand seit November 2000. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 124,0 Punkte erwartet.

Zudem wurde der Vormonatswert von 125,9 Punkten in der Erstschätzung auf 126,2 Punkte nach oben revidiert./jsl/bgf/nas

AXC0233 2017-11-28/16:22