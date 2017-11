Dortmund (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter:

http://www.presseportal.de/nr/117515 -



Das REFA-Institut diskutierte mit knapp 200 Experten aus

Wirtschaft, Sozialpartnern und Wissenschaft beim REFA-Institutstag

2017 am 6. November in Dortmund die Anforderungen, Herausforderungen

und Lösungsansätze des Industrial Engineering in der digitalisierten

Arbeitswelt. "In der digitalisierten Arbeitswelt sind neue Methoden

und Werkzeuge erforderlich, welche die Situation der Unternehmen

betriebsspezifisch analysieren und gestalten können. REFA ist auch

weiterhin ein verlässlicher Partner für Unternehmen und Beschäftigte,

um dem Wandel erfolgreich zu begegnen und so den Unternehmenserfolg

nachhaltig zu sichern. Hierbei unterstützt die neue REFA-Ausbildung

zum REFA-Industrial-Engineer", so Prof. Dr. Sascha Stowasser,

Vorstand des REFA-Instituts. Details sind im Video auf dem

Youtube-Kanal des REFA-Instituts zu finden:

https://youtu.be/zzDfOI40mZ4



Innovationszyklen werden kürzer, Entwicklungszeiten von Produkten

und Dienstleistungen nehmen ab, die Veränderungsgeschwindigkeit in

allen Wirtschaftsbereichen steigt. Unternehmen im Wettbewerb dürfen

in diesem beschleunigten Wandel nichts dem Zufall überlassen. Gefragt

ist hier der Industrial Engineer, der als professioneller Change

Manager die Veränderungsprozesse nicht nur begleitet, sondern im

Sinne der Unternehmensziele auch aktiv gestaltet.



Ausgehend von der ursprünglichen Kernaufgabe, der Ermittlung von

Daten für die Auftragsplanung und Entgeltgestaltung, entwickelt sich

das Industrial Engineering damit zum Wegbereiter für die

digitalisierte Arbeitswelt, wobei technologische Möglichkeiten mit

einem Humanorientierten Produktivitätsmanagement verbunden werden.

Ein modernes Industrial Engineering gestaltet damit nicht mehr

ausschließlich die Arbeitssysteme in der Fertigung, sondern

betrachtet das Unternehmen und den Wertschöpfungsprozess ganzheitlich

und berücksichtigt dabei auch die Anforderungen und Bedürfnisse der

Beschäftigten.



Entsprechend vielfältig sind Anforderungs- und Kompetenzprofil des

Industrial Engineer. Hierzu wurde eine neue REFA-Ausbildung zum

REFA-Industrial-Engineer entwickelt, welche die aktuellen

Handlungsfelder der digitalisierten Arbeitswelt behandelt und durch

praxisnahe Fallstudien Handlungs- und Problemlösekompetenz aufbaut.

Marktstart der neuen Ausbildung ist April 2018.





Originaltext: REFA-Institut e.V.

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058239

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058239.rss2



Kontakt:

REFA-Institut e. V.

ANSPRECHPARTNERIN: Dr.-Ing. Patricia Stock

KONTAKT: 0231 9796-211, patricia.stock@refa-institut.de