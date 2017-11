Frankfurt - Neben dem Rückgang des Überangebots hat auch das Erwartungsmanagement der OPEC und Russlands dazu geführt, dass die Notierungen für Brent-Rohöl im Herbst im Bereich um 60 USD ein neues Gravitationszentrum fanden, so die Analysten der Helaba. Dabei seien allerdings klare Erwartungen an das Treffen der Ölförderländer am 30.

Den vollständigen Artikel lesen ...