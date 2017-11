Die Erwartungshaltung war im Vorfeld der Quartalsergebnisse von Canopy Growth hoch. Sie manifestierte sich in einem deutlichen Kursanstieg, in dessen Folge auch die psychologisch wichtige Marke von 20,0 CAD (zumindest temporär) übersprungen werden konnte. Als dann die Zahlen für das 2. Quartal (per 30.09.) des Fiskaljahres 2018 veröffentlicht wurden, begann der Aktienkurs etwas ...

