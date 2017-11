New York - Der Aktienmarkt in New York schwingt sich in immer grössere Höhen. Auch am Dienstag markierten die Indizes neue Rekorde. Zuletzt stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,35 Prozent höher auf 23 664,42 Punkten und damit knapp unter seinem kurz davor erreichten historischen Spitzenwert bei 23 673,42 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,29 Prozent auf 2609,04 Punkte und der Nasdaq 100 um 0,15 Prozent ...

