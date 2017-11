BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer ist für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Eine Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) wählte den ehrenamtlichen Präsidenten erneut, wie die BDA am Dienstag in Berlin mitteilte. Kramer ist seit 2013 BDA-Präsident. Der 62-jährige Wirtschaftsingenieur ist seit 35 Jahren Geschäftsführer der Firmengruppe J. Heinr. Kramer in Bremerhaven. Er führt den Anlagenbauer mit rund 300 Mitarbeitern in dritter Generation. An diesem Mittwoch eröffnet Kramer den Arbeitgebertag 2017 in Berlin./bw/DP/nas

