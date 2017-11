Das "Handelsblatt" berichtet von einem immer stärker wachsendem deutschen Häusermarkt, der den Bauunternehmen mehr Aufträge beschert. Im September 2017 stieg der Auftragseingang laut statistischem Bundesamt um 2,9 Prozent auf sechs Milliarden Euro, was dem höchsten Wert seit 1999 entspricht. Nach Angaben des statistischen Bundesamt ist es das stärkste Neugeschäft für das Baugewerbe seit 18 Jahren. Der Auftragseingang von Unternehmen im Bausektor stieg im September um 2,9 Prozent gegenüber dem Vormonat auf sechs Milliarden Euro, was dem höchsten Wert seit 1999 entspricht. In den ersten neun Monaten 2017 stieg das Auftragsvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent. Branche erwartet 2017 höchsten Umsatz seit 20 Jahren...

