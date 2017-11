FRANKFURT (Dow Jones)--Audi hat die in drei Jahren auslaufende Jobgarantie bis 2025 verlängert. Wie das Management und der Betriebsrat mitteilten, gilt die Beschäftigungssicherheit für die gesamte Belegschaft der Audi AG. "Wir kämpften lange für die Jobgarantie bis Ende 2025. Unsere Kolleginnen und Kollegen brauchten diese Sicherheit und die können wir ihnen nun endlich geben", erklärte Gesamtbetriebsratsvorsitzender Peter Mosch anlässlich der Betriebsversammlung. In Deutschland beschäftigt Audi etwa 60.000 Mitarbeiter.

Zudem gaben Mosch und Audi-Chef Rupert Stadler die Produktion von zwei rein elektrisch angetriebenen SUV ab 2021 am Standort Ingolstadt bekannt. Die Produktion der beiden SUV sei "ein weiterer Meilenstein für unsere sichere Zukunft", so Mosch. Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Premiumautohersteller will bis 2025 insgesamt 20 elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen, davon mehr als zehn rein elektrisch angetriebene Autos.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2017 10:22 ET (15:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.