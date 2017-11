FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Vorstandschef der Sparkasse Heidelberg, Helmut Schleweis, soll neuer Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) werden. Diesen Personalvorschlag beschloss die Verbandsvorsteherkonferenz der Sparkassen-Finanzgruppe am Dienstag in Frankfurt am Main. Der 63-Jährige würde Georg Fahrenschon nachfolgen, der sein Amt wegen einer Steueraffäre zum 24. November niedergelegt hatte. Schleweis ist seit 2010 Bundesobmann der deutschen Sparkassen. Seit Ausbildungsbeginn zum Bankkaufmann 1973 arbeitet er für die Sparkasse Heidelberg.

Die Verbandsvorsteherkonferenz wird von den regionalen Sparkassen-Präsidenten gebildet. Diese gingen davon aus, dass die Neuwahl des DSGV-Präsidenten noch vor Weihnachten 2017 stattfinden werde, heißt es in einer Mitteilung des DSGV. Schleweis solle das Spitzenamt zum nächstmöglichen Termin antreten.

"Mit Helmut Schleweis übernimmt einer der profiliertesten und erfahrensten Sparkassenmanager die Aufgaben des DSGV-Präsidenten. Die Präsidenten der Regionalverbände freuen sich, dass damit die strategische Ausrichtung der Sparkassen-Finanzgruppe in beste Hände übergeben wird", wurde der erster DSGV-Vizepräsident Thomas Mang zitiert. Mang führt derzeit übergangsweise gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Karl-Peter Schackmann-Fallis und Joachim Schmalzl den Spitzenverband der rund 400 Sparkassen in Deutschland.

Der bayerische Ex-Finanzminister Fahrenschon hatte einen Strafbefehl wegen zu spät eingereichter Steuererklärungen vor seiner geplanten Wiederwahl verheimlicht. Deshalb entzogen ihm mehrere Regionalverbände das Vertrauen.

Fahrenschon führte den DSGV seit 2012. Kurz vor seiner geplanten Wiederwahl am 10. November wurde sein Problem mit dem Finanzamt bekannt. Der frühere CSU-Politiker hatte seine Steuererklärungen für 2012 bis 2014 erst im vergangenen Jahr eingereicht, das Münchner Amtsgericht erließ einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung./brd/DP/nas

