"Wir erleben eine unglaublich erfolgreiche weltweite Adaption, mit Europa als Treiber," freut sich Stefan Hoppe, Global Vice President der OPC Foundation.Aber auch in Nordamerika steht OPC UA im Fokus. Als Beleg führt Hoppe allein drei aktive Testbeds im Industrial Internet Consortium (IIC) an. Entscheidenderist für ihn aber die Unterstützung von Konzernen wie Emerson und Rockwell, die nun OPC UA Produkte anbieten. Stolz zeigt sich Hoppe auf die Entwicklungen in Asien: "OPC UA ist inzwischen ein lokaler chinesischer Standard und eine feste Größe in der Staats-Strategie ‚Made in China2025." Seiner Prognose nach werden aus Asien innerhalb der nächsten zwei Jahre mehr OPC Mitglieder stammen und eine stärkere Adaption erfolgen als aus Nordamerika.

VDMA als Multiplikator

In Deutschland forciert vor allem der VDMA mit seinen 38 Fachverbänden die Idee der OPC UA Companion Standards: Galten die Spritzgießer als Vorreiter gefolgt von 'Machine Vision' und der Robotik sind es aktuell bereits elf Fachverbände im VDMA, die sich mit OPC UA aktiv befassen. "Die wirkliche Herausforderung der Zukunft ist, diese verschiedenen Companion Specs ...

