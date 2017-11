"Nach Abschluss der sechsmonatigen Early Adopter-Phase, können wir hier auf der SPS IPC Drives den Startschuss für die weltweite Markteinführung unserer nächsten Steuerungsgeneration geben," so Roland Bent in Nürnberg. PLCnext öffnet den Weg in eine neue Ära von Automatisierungslösungen für die smarte Welt von Industrie 4.0 und wird mit dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben: Getragen von einem dynamischen Umsatzwachstum von aktuell 11,5 % hat Phoenix Contact 2017 die Schwelle zu einem globalen Umsatz von zwei Milliarden Euro deutlich überschritten. "Zehn Jahre nach Erreichen der ersten Umsatzmilliarde," freut sich Bent.

Zurückblickend zeigte das Jahr 2016 nicht nur für Phoenix Contact eine eher verhaltene Entwicklung. Mit einem Umsatzplus von drei Prozent und einem Gesamtumsatz von 1,977 Milliarden Euro wurde das Umsatzziel von zwei Milliarden Euro leicht verfehlt. Dazu Bent: "Schon im 4. Quartal 2016 war aber bereits eine deutliche Marktbelebung zu spüren, die 2017 über angehalten hat - mit Peaks in China, den USA und Deutschland." Der Heimatmarkt ist mit 30 % Umsatzanteil immer noch der bedeutendste Markt für Phoenix Contact. "Das Wachstum in Deutschland ist derzeit außergewöhnlich und liegt seit Jahren erstmals wieder über der Zehn-Prozentmarke," stellt Bent heraus.

Aktuell gibt es keinerlei Anzeichen für eine Abschwächung der positiven Marktentwicklung. Bent geht daher von einem Umsatzwachstum von weiterhin etwas über zehn Prozent und damit einem absoluten Wachstum von über 200 Millionen Euro und einem Umsatz von 2,2 Milliarden Euro zum Jahresende aus.

Basis dieser Marktdynamik ist die frühzeitige Einleitung eines nachhaltigen Strategie- und Strukturprogramms, das unter dem Titel ‚Agenda 2023' die Zukunftsausrichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...