Ein enormer Entwicklungssprung - Unterstützung von Auflösungen bis zu 10K, Dynamic HDR und das neue Ultra High Speed HDMI-Kabel



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - HDMI Forum, Inc. (http://www.hdmiforum.org/) verkündete heute die Veröffentlichung von Version 2.1 der HDMI®-Spezifikation an alle HDMI 2.0-Anwender. Diese aktuellsten HDMI-Spezifikationen unterstützen eine deutlich höhere Videoauflösung (bis zu 10K) und Bildwiederholrate, inklusive 8K60 und 4K120. Außerdem werden Dynamic HDR-Formate unterstützt und die Bandbreitenkapazität erhöht sich auf bis zu 48 Gbps.



Das brandneue und ultraschnelle HDMI-Kabel unterstützt Bandbreiten bis zu 48 Gbps. Das neue Kabel ist ideal für Anwendungen, die eine hohe Bandbreite erfordern, inklusive unkomprimierter 8K-Videos mit HDR. Es bietet außergewöhnlich geringe elektromagnetische Störungen (EMI), was Interferenzen mit in der Nähe betriebenen WLAN-Geräten deutlich verringert. Das Kabel ist rückwärtskompatibel und kann mit existierenden HDMI-Geräten benutzt werden.



Die Version 2.1 der HDMI-Spezifikation ist rückwärtskompatibel mit früheren Versionen der Spezifikation und wurde von der technischen Arbeitsgruppe des HDMI-Forums entwickelt, dessen Mitglieder einige der weltweit führenden Hersteller von Verbraucherelektronik, persönlichen Rechnern, Mobilgeräten, Kabeln und Komponenten repräsentieren.



"Die Mission des HDMI-Forums besteht in der Entwicklung von Spezifikationen, um Marktbedürfnisse zu befriedigen und die Voraussetzungen für mehr Wachstum und Leistung sowie für zukünftige Projekte zu schaffen", sagt Robert Blanchard von Sony Electronics, Präsident des HDMI-Forums.



Die Features der HDMI-Spezifikation 2.1 umfassen:



- Eine variable Bildwiederholfrequenz (Variable Refresh Rate, VRR) reduziert oder eliminiert Verzögerungen, Ruckeln und Artefakte für flüssiges und detailliertes Gameplay. - Quick Media Switching (QMS) für Filme und Videos eliminiert Verzögerungen, die zu einer leeren Anzeige vor der Wiedergabe führen können. - Quick Frame Transport (QFT) verringert die Latenz für weicheres, störungsfreies Gaming und interaktive VR-Erlebnisse in Echtzeit.



- Höhere Videoauflösungen, höhere Auflösungen und schnellere Bildwiederholfrequenzen einschließlich 8K60 Hz und 4K120 Hz für ein fesselndes Betrachtungserlebnis und störungsfreie Details bei schneller Aktion. Außerdem werden Auflösungen von bis zu 10K für kommerzielle AV-Anwendungen sowie spezielle und industrielle Lösungen unterstützt. - Dynamic HDR-Support stellt sicher, dass jeder Augenblick eines Videos mit idealen Werten für Tiefe, Detail, Bildhelligkeit, Kontrast und breiterem Farbspektrum angezeigt wird, und zwar auf einer Basis nach jeder einzelnen Szene oder sogar Frame für Frame. - Das Ultra High Speed HDMI-Kabel unterstützt Bandbreiten bis 48 Gbps für unkomprimierte Anwendungen über HDMI 2.1. Das Kabel bietet sehr geringe elektromagnetische Störungen und ist rückwärtskompatibel für unkomprimierte HDMI-Spezifikation und kann mit existierenden HDMI-Geräten benutzt werden. - eARC verbessert die Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit und unterstützt aktuellste Audioformate und die höchste Audioqualität. Es bietet volle Kompatibilität zwischen Audiogeräten und zukünftigen Anwendungen für HDMI 2.1. - Die verbesserte Bildwiederholfrequenz bietet ein höheres Niveau für weiche und unterbrechungsfreie Bewegungen und Übergänge bei Gaming, Filmen und Videos. Sie beinhalten: - Auto Low Latency Mode (ALLM) ermöglicht das automatische Setup der idealen Latenzeinstellungen für eine weiche, verzögerungsfreie Anzeige und Interaktionen ohne Unterbrechungen.



Die HDMI 2.1 Compliance Test Specification (CTS) wird in mehreren Stufen in den Quartalen 1 bis 3 des Jahres 2018 veröffentlicht und HDMI-Anwender werden benachrichtigt, sobald sie verfügbar sind.



Das HDMI-Forum bemüht sich um das Wachstum der globalen Mitgliedschaft



Das HDMI-Forum ist ein offener Fachverband, der die zukünftige Richtung der HDMI-Technologie lenkt und neue Versionen der HDMI-Spezifikation entwickelt. Das HDMI-Forum zählt derzeit 92 Unternehmen zu seinen Mitgliedern und lädt aktiv weitere Firmen ein, eine Mitgliedschaft zu beantragen und mitzuhelfen, die Zukunft der HDMI-Technologie zu formen. Es besteht ebenfalls ein Fokus, mehr Unternehmen zu animieren, daran teilzunehmen, da die globale Präsenz der HDMI-fähigen Produkte und Lösungen weiterhin wächst.



Bitte besuchen Sie FÜR WEITERE INFORMATIONEN zur HDMI 2.1 Spezifikation oder der Mitgliedschaft im HDMI-Forum den Messestand der HDMI Licensing Administrator, Inc. auf der CES 2018 in der LVCC South Hall 1, Stand 20542. Über die E-Mai-Adresse vrobbins@hdmi.org können Sie ein Treffen auf der CES vereinbaren.



Über das HDMI-Forum, Inc.



HDMI-Forum Inc. ist ein gemeinnütziges Unternehmen für beiderseitigen Nutzen und besteht aus den weltweit führenden Herstellern von Verbraucherelektronik, persönlichen Rechnern, Mobilgeräten, Kabeln und Komponenten. Als offener Fachverband ist es das Ziel des HDMI-Forums, eine stärkere Beteiligung der Industrie an der Entwicklung zukünftiger HDMI-Spezifikationen zu fördern und das Ökosystem interoperabler, HDMI-fähiger Produkte zu erweitern. Weitere Informationen zum HDMI-Forum oder um ein Mitglied zu werden, finden Sie unterwww.hdmiforum.org.



Über HDMI Licensing Administrator, Inc.



HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) ist der vom HDMI-Forum ernannte Agent, um die Version 2.x der HDMI-Spezifikation zu lizenzieren und ist der von den HDMI-Gründern ernannte Agent zur Lizenzierung aller früheren HDMI-Spezifikationen. HDMI LA übernimmt die Vermarktung, Verkaufsförderung, Lizenzierung und Verwaltungsaufgaben und bietet Schulungen zu den Vorteilen der HDMI-Spezifikation für Anwender, Einzelhändler und Verbraucher an. Weitere Informationen finden Sie unter www.hdmi.org.



Der Begriff HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken.



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/609706/HDMI_Logo.jpg



OTS: HDMI Licensing Administrator, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128819 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128819.rss2



Pressekontakt: PRESSE: MEDIENKONTAKTE FÜR NORDAMERIKA: Doug Wright / Henry FeintuchFeintuch Communications hdmi@feintuchpr.com 1-212-808-4903 / 1-212-808-4901



Brad BramyHDMI Licensing Administrator, Inc. bbramy@hdmi.org