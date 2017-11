Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Lüneburg (pta028/28.11.2017/16:39) - Der Vorstand der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG teilt mit, dass die Absicht besteht, die Firma Gebr. Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG aus Stade in Form eines Asset-Deals zu übernehmen. Über das Vermögen der Firma Gebr. Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG aus Stade wurde am 09.10.2017 das Insolvenzverfahren eröffnet.



Nach Bekanntwerden der Insolvenz der Gebr. Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG hat die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG Kontakt zur beauftragten Insolvenzverwaltung aufgenommen. Das Ziel der Kontaktaufnahme war es, den bestehenden Betrieb hinsichtlich des Standortes, der Substanz und der Erweiterung von Produktionskapazitäten zu überprüfen und den Betrieb gegebenenfalls zu übernehmen.



Die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG wurde im Jahre 1871 gegründet. Bis zum Jahr 2009 produzierte die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG am Standort Hamburg-Harburg. Im Geschäftsjahr 2009 erfolgte die Verlagerung der Produktion nach Lüneburg in einen modernen Neubau.



Der Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Erzeugung und der Vertrieb von Waren aus dem Bereich der Kautschuk- und Kunststoffindustrie. Die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG verarbeitet und vertreibt Kautschuk- und Gummiprodukte. Die Geschäftstätigkeit der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG gliedert sich in die Hauptsegmente "Haarpflegeprodukte" (Geschäftsbereich Hairtools) sowie "Hart- und Weichgummi" und "Thermoplaste" (Geschäftsbereich industrielle Fertigung).



In der Vergangenheit hatte die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG bereits eine Kunden-/Lieferantenbeziehung zu der Firma Gebr. Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG aus Stade geführt. Aus unterschiedlichen Gründen wurde nach einem Gesellschafterwechsel im Jahr 2012 die Zusammenarbeit seitens der Firma Gebr. Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG aufgehoben.



Seit dieser Zeit bezieht die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG ihre Kautschukmischungen aus anderen Bundesländern.



Zu dem Zeitpunkt der Aufhebung der Geschäftsbeziehung hatte die New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG bereits die eigene Kautschukproduktion im Zusammenhang mit dem bereits stattgefundenen Umzug nach Lüneburg aufgegeben.



Im Falle einer Übernahme der Firma Gebr. Schmidt Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG kann die Produktionslinie vom - Rohstoff bis zum fertigen Produkt - in der Unternehmensgruppe abgebildet werden. Hiermit kann ein beachtliches Synergiepotential gehoben werden.



