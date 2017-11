IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil + Gas Inc. gibt Gebietstransaktion und operatives Update bekannt

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 28. November 2017 - Saturn Oil + Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, dass das Unternehmen mit einem bedeutenden Viking Produzenten eine Vereinbarung über ein Gebietstausch abgeschlossen hat und erfolgreich die ersten beiden horizontalen Viking Bohrungen niederbringen konnte.

Saturn hat 50% seines netto Working Interest eines Gebietes des Lucky Hills Pool, mit Rechten von der Oberfläche bis zum Viking Grund, übertragen und dafür im Austausch zwei zusammenhängende Gebiete mit 100% Working Interest, mit Rechten von der Oberfläche bis zum Viking Grund in der Flaxcombe Region, erhalten. Durch den Gebietstausch hält Saturn weiterhin ein nicht operatives 50%iges Working Interest am Lucky Hills Gebiet und wird die Flaxcombe Region weiter ausbauen können.

Saturn hat außerdem das Bohrprogramm der ersten beiden horizontalen Viking Bohrungen in der Flaxcombe Region abgeschlossen. Das Fertigstellungsprogramm dieser beiden ersten Bohrungen umfasst ein 23 Phasen Fracking bei dem ersten Bohrloch und 24 Phasen Fracking beim zweiten Bohrloch. Das Unternehmen wird das Fertigstellungsprogramm in der kommenden Woche mit anschließendem Produktionstest durchführen.

Dieser Gebietstausch ist im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie und ermöglicht uns unsere Position in der Flaxcombe Region weiter auszubauen. Unser technisches Team hat Risiken weiter reduziert und weitere Bohrziele auf unseren Flaxcombe Gebieten identifiziert. Durch den Gebietstausch halten wir nun acht (8) zusammenliegende Gebiete mit durchgehenden Working Interest, so John Jeffrey, CEO von Saturn Oil + Gas Inc.

Über Saturn Oil + Gas Inc. Saturn Oil + Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

