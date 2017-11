BERLIN (Dow Jones)--Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer bleibt für zwei weitere Jahre an der Spitze des Wirtschaftsverbands. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sprach ihm am Dienstag in Berlin in geheimer Wahl das Vertrauen für eine neue Amtszeit aus, wie die BDA mitteilte.

Kramer ist seit vier Jahren BDA-Präsident. Der 62-Jährige führt einen Anlagenbauer in Bremerhaven mit 300 Beschäftigten in dritter Generation.

