Partnerschaft mit Südafrikas führendem Telekommunikationsanbieter, Internet Solutions, vereinbart

Internet Solutions von Südafrika, der führende panafrikanische Telekommunikationsdienstleister, der eine Tochtergesellschaft der NTT Group Dimension Data and NTT Communications Corporation (NTT Com), der IKT-Lösungen und des internationalen Kommunikationsgeschäfts innerhalb der NTT Group (TOKYO:9432) ist, gab heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft geschlossen haben, um NTT Coms Nexcenter Rechenzentrumsdienst auf dem afrikanischen Kontinent bereitzustellen. Die Partnerschaft wurde am 27. November in Südafrika unterzeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171128006064/de/

DC Image (Graphic: Business Wire)

Als Ergebnis dieser Partnerschaft werden die Unternehmenskunden in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten, die ihr Geschäft nach Südafrika ausdehnen, in der Lage sein, qualitativ hochwertige Rechenzentrumsdienstleistungen zu nutzen, und südafrikanische Unternehmenskunden, die ihr Geschäft global führen, können die über 140 Rechenzentren von NTT Com, in über 20 Ländern/Regionen weltweit nutzen.

Der Colocation-Markt in Südafrika verzeichnet in jüngster Zeit ein durchschnittliches Wachstum von 12 pro Jahr, was auf die steigende Nachfrage von Regierungsbehörden und Content Service Providern zurückzuführen ist. Als Ergebnis dieser Partnerschaft werden NTT Com und Internet Solutions im Dezember dieses Jahres Colocation-Dienste unter der Marke Nexcenter im Rechenzentrum Parklands von Internet Solutions in Johannesburg einführen. Das Rechenzentrum wird einen weltweit standardisierten Nexcenter-Service bereitstellen, der mehr als 300 Standards für Einrichtungen und Betrieb erfüllt.

Das Nexcenter zertifizierte "Parklands Data Center", befindet sich im Herzen von Johannesburgs Hauptgeschäftsviertel, ca. 30 Autominuten vom O.R. Tambo International Airport entfernt. Das Gebäude beherbergt rund 1.900 Quadratmeter Serverraum auf vier Etagen und stellt 1,3 MW Standby-Batterieleistung zur Verfügung. Notstromgeneratoren bieten Stromredundanz bis zu einem 2N-Niveau und haben eine Kraftstoffkapazität, die 45 Stunden ununterbrochenen Betrieb ermöglicht. Die Klimatisierungsanlagen bieten Redundanz des Kühlsystems auf N+1-Niveau, und die Netzwerktopologie des Gebäudes umfasst einen Internet-Austauschpunkt (IX-Punkt), wodurch die Routing-Effizienz und Fehlertoleranz verbessert werden. Die Anlage entspricht den Normen TIA942 Tier 3, SOC2 Typ 2, Typ 1 und ISO27001. Es ist geplant, das Gebäude durch die Hinzufügung eines neuen Turms zu erweitern, der vollständig nach den Anlagenstandards von Nexcenter entworfen wurde, um im Juli 2018 570 High Density Racks mit einer Leistung von 2,2 MW bereitzustellen.

Saki Missaikos, Managing Director von Internet Solutions, sagt: "Internet Solutions freut sich, sich diesem internationalen Netzwerk von Rechenzentren auf höchstem Niveau anzuschließen. Als erster Nexcenter Standort in Afrika, präsentieren wir multinationalen Unternehmen, die in die Region expandieren wollen, attraktive Service- und Technologiekompetenz."

Zusätzlich zum weiteren Aufbau eigener Rechenzentren, wird NTT Com die geografische Verfügbarkeit von Nexcenter durch die Zusammenarbeit mit seinen weltweiten Partnern weiter ausbauen und so die globale Geschäftsexpansion seiner Kunden weiter unterstützen.

Über die NTT Communications Corporation

NTT Communications bietet Beratungs-, Architektur-, Sicherheits- und Cloud-Dienstleistungen zur Optimierung der IKT- (Informations- und Kommunikationstechnologie-) Umgebungen in Unternehmen an. Unterstützt werden diese Angebote durch die weltweite Infrastruktur des Unternehmens, darunter das führende globale Tier-1-IP-Netzwerk, das VPN-Netzwerk Arcstar Universal One, das sich über 196 Länder/Regionen sowie mehr als 140 sichere Rechenzentren weltweit erstreckt. Die Lösungen von NTT Communications werden durch die globalen Ressourcen der Unternehmen der NTT-Gruppe gestützt, zu denen unter anderem Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA gehören.

www.ntt.com | Twitter@NTT Com Facebook@NTT Com LinkedIn@NTT Com

Über Internet Solutions

Internet Solutions (IS) ist ein panafrikanischer Telekommunikationsdienstleister für öffentliche und private Organisationen, der seit mehr als 20 Jahren innovative End-to-End-Telekommunikationslösungen und zugehörige Dienstleistungen anbietet. An erster Stelle, der Internet Protocol-basierten Technologien, entwickelt IS Lösungen und Services, die auf die immer komplexeren Anforderungen der Organisation von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, globalen Carriern und wachsenden kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnitten sind. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Dimension Data Group und Teil von NTT, nutzt IS seine Infrastruktur und seine globale Präsenz, um Organisationen bei der raschen Einführung neuer Technologien zu unterstützen. Weitere Informationen unter www.is.co.za.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171128006064/de/

Contacts:

Medienkontakte

NTT Communications Corporation

Hiroshi Seo, +81 3 6733 9511

Cloud-Services

wg-cl@ntt.com

oder

Tribeca Öffentlichkeitsarbeit für Internetlösungen

Gina de Villiers, +27 (0)82 343 9293

is@tribecapr.co.za