Obligationsanleihe der Edisun Power stark überzeichnet

EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Obligationsanleihe der Edisun Power stark überzeichnet 28.11.2017 / 17:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Zürich, den 28. November 2017

Ad-hoc-Pressemitteilung Edisun Power Gruppe

Obligationenanleihe der Edisun Power stark überzeichnet

Die am 24. August 2017 aufgelegte Obligationenanleihe über CHF 8.3 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren (1. Dezember 2017 - 30. November 2022) und einem Zins von 2% stiess bei angestammten sowie neuen Anlegern auf äusserst grosses Interesse.

Die Anleihe wurde mit insgesamt CHF 13.3 Mio. deutlich überzeichnet. Der Verwaltungsrat hat entschieden, von der im Emissionsprospekt vorgesehenen Möglichkeit zur Aufstockung Gebrauch zu machen und stockt die Anleihe entsprechend auf CHF 13.3 Mio. auf.

Die Edisun Power verwendet die Mittel wie angekündigt, um die Anleihe 2012-2018 zu 3.5% über CHF 8.3 Mio. vorzeitig per 30.11. 2017 zurückzuzahlen.

Dank dem erfreulichen Zeichnungsresultat hat der Verwaltungsrat zudem entschieden, die Anleihe 2014-2024 zu 4.50% über CHF 5.0 Mio. vorzeitig zu kündigen und per 28. Februar 2018 zurückzubezahlen.

Mit diesen beiden Massnahmen können die Zinskosten auf Jahresbasis gerechnet um ca. CHF 0.25 Mio. reduziert werden.

Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 35 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien und Frankreich mit einer Leistung von total 21.6 MWp.

Für weitere Informationen:

Edisun Power Rainer Isenrich Reto Simmen Europe AG Universitätstrasse CEO CFO 51 8006 Zürich Telefon: +41 44 266 61 Telefon: +41 44 266 61 20 20 www.edisunpower. E-Mail: E-Mail:

com info@edisunpower.com info@edisunpower.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Edisun Power Europe AG Universitätsstrasse 51 8006 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 266 61 20 Fax: +41 44 266 61 22 E-Mail: info@edisunpower.com Internet: www.edisunpower.com ISIN: CH0024736404 Valorennummer: A0KFH3 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

633487 28.11.2017 CET/CEST

ISIN CH0024736404

AXC0267 2017-11-28/17:31