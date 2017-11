Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-28 / 17:07 * Abriss des Bestandsgebäudes nach Beendigung der Mietverhältnisse * Neubau mit überwiegend Büroflächen geplant * Erstes Büroprojekt von 6B47 in Top-Lage einer A-Stadt *Wien/Düsseldorf 28. November 2017* *- Die 6B47 Germany GmbH, Düsseldorf, hat ein Bürogebäude an der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorfs bester Lage erworben. Nach Beendigung der bestehenden Mietverhältnisse soll der Bestand abgerissen und ein Neubau überwiegend für Büronutzung errichtet werden. Damit realisiert 6B47 Germany zum ersten Mal überhaupt ein Büroprojekt in Top-Lage einer A-Stadt. * Das in den 1970er Jahren erbaute Objekt befindet sich direkt neben der Deutschen Oper. Die Königsallee, die stark frequentierten Einkaufsmeilen Flinger Straße und Schadowstraße sowie der Kö-Bogen sind fußläufig erreichbar. Nach Beendigung der bestehenden Mietverhältnisse wird die Bestandsimmobilie abgerissen. Stattdessen soll ein architektonisch zeitgemäßer und sich in die Umgebung integrierender Neubau mit Büro- und Handelsflächen entstehen. Kai-Uwe Ludwig, CEO von 6B47 Germany, sagt: "Für uns ist dieses Projekt ein weiterer Meilenstein, denn zum ersten Mal realisieren wir ein Büroprojekt in solch einer Top-Lage in einer deutschen A-Stadt - und das als hier ansässiges Unternehmen inmitten unserer Heimatstadt. Auf die Erfüllung unserer Ansprüche an unsere Projektentwicklungen werden wir deshalb hier ein besonderes Augenmerk richten: Der Bau soll sich mittels ansprechender Architektur ideal in die Umgebung einfügen und die hochwertige Ausstattung den Standort widerspiegeln." Peter Ulm, CEO der 6B47 Real Estate Investors AG aus Wien, sagt: "Der Schritt, nun neben der bereits bewiesenen Kompetenz für Wohn- und Hotelimmobilien auch ein Bürogebäude im Herzen einer deutschen A-Stadt zu entwickeln, zeigt die konstante Weiterentwicklung von 6B47 auch in Deutschland. Das macht mich stolz." *Über 6B47 Real Estate Investors * Die 6B47 Real Estate Investors AG gehört zu den führenden Immobilienentwicklern im deutschsprachigen Raum mit Büros in Wien, Düsseldorf und Warschau. Das Unternehmen entwickelt und verwertet Immobilienprojekte mit einem Wert von derzeit etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Investmentdauer der 6B47 Projektentwicklungen liegt bei 36 bis 48 Monaten. Aktuelle Projekte in Österreich sind unter anderem Living Kolin, Althan Park, ParkFlats 23, Beatrix Spa oder Philipp's, in Deutschland IN-Tower, Goldstück Pforzheim, Tannhof, Kleine Eiswerder oder Green Gate und in Polen Zyndrama. Im Jahr 2016 wurden Objekte in Wien und Frankfurt mit einem Wert von ca. Euro 200 Mio. fertiggestellt und erfolgreich verkauft. www.6B47.com [1] *Rückfragehinweis:* 6B47 Real Estate Investors AG Arch. DI Barbara Horstmeier MSc., MRICS Heiligenstädter Lände 29 1190 Wien E-Mail: horstmeier@6B47.com [2] Tel: +43 1 350 10 10 - 820 Mobil +43 664 887 32 332 Kobza Integra Public Relations GmbH Mag. Franz Ramerstorfer Lehárgasse 7 A-1060 Wien E-Mail: f.ramerstorfer@kobzaintegra.com [3] Tel.: +43 1 522 55 50-303 Mobil: 0664 88 67 81 59

