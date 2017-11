Berlin (ots) -



Dr. Lars Janzik wird neuer Geschäftsführer des Digitalverlags von Gründerszene.de. Co-Founder und CEO Mark Hoffmann wird Co-Geschäftsführer von meinestadt.de .



Dr. Lars Janzik, 46, aktuell Leiter des Produktmanagements von WeltN24, wird zum 01.01.2018 neuer Geschäftsführer des Digitalverlags Vertical Media, der unter anderem die Onlinemagazine Gründerszene.de, NGIN-Food.com und NGIN-Mobility.com herausgibt. Er folgt auf Mark Hoffmann, 31, der ab dem 01.01.2018 innerhalb von Axel Springer in die Geschäftsführung von meinestadt.de wechselt.



Vor seiner Zeit bei WeltN24 leitete Dr. Lars Janzik das gesamte B2C und B2B Produktportfolio des Online-Karriereportals "Monster" in der Region Central Europe. Zuvor war er als Vice President Marketing bzw. Product & Strategy beim Softwarehersteller Magix AG tätig. Dr. Stephanie Caspar, Geschäftsführerin Digital News Media Germany bei Axel Springer: "Mark Hoffmann hat Vertical Media in den vergangenen Jahren zu einem der erfolgreichsten Verlage für die Digitalwirtschaft ausgebaut, der neben relevanter Berichterstattung auch zahlreiche Plattformen bietet, auf denen Gründer, Investoren und Entscheider aus Industrie und Wirtschaft sich zu den Themen Digitalisierung und Innovation austauschen können. Dafür danke ich ihm sehr herzlich. Mit Lars Janzik konnten wir einen ausgewiesenen Digitalexperten aus der Axel-Springer-Familie gewinnen, der seine Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung digitaler Produkte nutzen wird, um die Angebote von Vertical Media weiter auszubauen."



Mark Hoffmann war unter anderem bei dem Esports-Sender ESL- TV, GIGA Digital und Fyber tätig, bevor er Vertical Media mitgründete.



Er bleibt mit 12% weiterhin Anteilseigner und dem Digitalverlag als aktives Beiratsmitglied erhalten.



