Liebe Leser,

die Impulse fehlen noch am Dienstag. Der deutsche Leitindex DAX kriegt keinen Fuß in die Tür. Lediglich stabil kann sich der Index halten, eventuell unterstützt durch einen sich etwas abschwächenden Euro. Hier haben möglicherweise die robusten Daten zu den Immobilienverkäufen in den USA nachgeholfen. Per Oktober wurden 6,2 % mehr neue Häuser verkauft, bei einer Erwartung von -6,3 %. Hingegen fiel der Dalls FED-Herstellungsindex per Monat November unter den Erwartungen aus.

Wenig ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...