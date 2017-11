Liebe Leser,

der Kupferpreis bleibt nach der kurzfristigen Erholung am Montag weiter belastet. Das gilt auch für andere Industriemetallpreise. Hier wirken sich womöglich weiterhin die Erwartungen an eine nicht nur saisonal betrachtet geringere Nachfrage in den nächsten Monaten aus, sondern auch an die aktuellen politischen Markteinflüsse in China. In der vergangenen Woche hat die ISCG (International Copper Study Group) den Bericht zur weltweiten Produktion per erste acht Monate veröffentlicht. ... (David Iusow-Klassen)

