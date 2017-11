Die Kanzlerin will ein dauerhaftes Programm für sauberen Verkehr. Der Streit um die Blaue Plakette für saubere Diesel schwelt derweil weiter. Auch über ein generelles Fahrverbot wird weiter heftig diskutiert.

Nach der Energiewende will Bundeskanzlerin Angela Merkel auch die Wende hin zu umweltfreundlichem Verkehr vorantreiben. Das bereits beschlossene milliardenschwere Sofortprogramm für die Kommunen müsse über 2018 hinaus verstetigt werden, sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag in Berlin bei einem Treffen mit Ländern und Kommunen zum Stickoxid(NOx)-Problem. Das werde sie in die Gespräche über eine neue Bundesregierung einbringen.

Über die Jahre werde man jedoch noch weitere Programme für die Verkehrswende benötigen. Schon im Sommer war ein Kommunalfonds von einer Milliarde Euro beschlossen, die aber offenbar wegen bürokratischer Hürden nicht abflossen. Merkel kündigte an, es werde jetzt eine Anlaufstelle für Kommunen sowie für jeweils drei Städte einen Lotsen geben, damit das Geld fließe. "Ab Morgen stehen Mittel zur Verfügung."

Der Fonds soll helfen, um Fahrverbote für Diesel-Besitzer zu vermeiden, die angesichts der NOx-Werte in vielen Städten drohen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...