Chief Medical Officer von Kuros Biosciences geht in Pension

Schlieren (Zürich), Schweiz, 28. November 2017 - Kuros Biosciences AG (SIX: KURN) gibt heute bekannt, dass ihrChief Medical Officer, Dr. Virginia Jamieson, das Rentenalter erreicht hat und mit Wirkung zum 31. Mai 2018 aus der Vollzeitbeschäftigung ausscheidet. Ihre Nachfolge wird zu gegebener Zeit angekündigt.

Dr. Joost de Bruijn, designierter CEO von Kuros Biosciences kommentierte: «Ich möchte Dr. Jamieson für ihre vielen Beiträge und ihre jahrelange Arbeit als Chief Medical Officer von Kuros danken. Sie hat erfolgreich die klinischen Studien für die Neuroseal- und die PTH-Programme KUR-111, KUR-112 und KUR-113 konzipiert. Dr. Jamison wird weiterhin die klinische Entwicklung vorantreiben und sich aktiv um die Suche für ihre Nachfolger kümmern.»

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Harry Welten, MBA

Chief Financial Officer

Tel: +41 44 733 46 46

(harry.welten@kurosbio.com: mailto:harry.welten@kurosbio.com)

Über die Kuros Biosciences AG

Kuros Biosciences AG fokussiert sich auf die Entwicklung von innovativen Produkten im Bereich Wundheilung und Geweberegeneration und ist in Schlieren (Zürich), Schweiz, undBilthoven, Niederlande,domiziliert. Die Firma ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gemäss Main Standard unter dem Symbol KURN kotiert. Weitere Informationen sind unter(www.kurosbio.com: http://www.kurosbio.com) abrufbar.

Zukunftsorientierte Aussagen

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte wie "wird" oder "erwarten" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen.