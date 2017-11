Der Autobauer Audi hat seine Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter bis 2025 verlängert. Darauf einigten sich Vorstand und Betriebsrat. Zudem sollen ab 2021 auch in Ingolstadt E-Autos gebaut werden.

Vorstand und Betriebsrat von Audi haben den Beschäftigungspakt für die 60.000 Mitarbeiter an den deutschen Standorten bis zum Jahr 2025 verlängert. Vorstandschef Rupert Stadler kündigte auf einer Betriebsversammlung am Dienstag in Ingolstadt außerdem den Bau zweier nur elektrisch angetriebener SUV-Autos von 2021 ...

