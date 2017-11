Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-28 / 17:37 *Vera Seyler aus der Ostschweiz überzeugte die Jury über und unter Wasser und gewann den Traumurlaub in einer eigenen Luxusvilla an der spanischen Costa Blanca inklusive Mietwagen, vier Flugtickets und einem Foto- und Videoshooting im Wert von 12.500,- EUR. Der Whirlpools World Contest 2017 - Aqua Queen war zugleich der Höhepunkt des diesjährigen aquanale-Bühnenprogramms am Stand von Whirlpools World.* Umrahmt von der Weltpremiere des neuen Whirlcare Smart Spa, des intelligentesten Whirlpools der Welt, sowie der Verlosung eines Luxus-Whirlpools fanden am Showtag drei Vorfinale statt, in denen sich die sechs besten Kandidatinnen für das Finale am Abend qualifizieren konnten. Für eine unterhaltsame Show wurden keine Kosten und Mühen gescheut: Die große Showbühne mit sieben TV-Kameras, einem 9 m langen Swim-Spa sowie aufwendiger Lichttechnik erinnerte an große TV-Produktionen. Auch wenn man sich die Liste der Teilnehmerinnen genauer anschaut, wird schnell klar, dass der Whirlpools World Contest bereits im Vorfeld große Aufmerksamkeit erregt hatte: So reisten die Kandidatinnen aus ganz Deutschland und sogar auch aus England und der Schweiz an. Unter den knapp 20 Teilnehmerinnen war außerdem auch eine Australierin, die derzeit in Köln studiert. Mit Heidrun Barth aus Pirna ging zudem erstmals eine taubstumme Teilnehmerin an den Start. Ein besonderes Highlight waren auch die Kandidatinnen mit ihren Meerjungfrauen-Kostümen, die mit ihren tollen Outfits der Show das gewisse Etwas verpassten. Nach einem Introvideo und mitreißender Musik wurden die Kandidatinnen von Showmaster Nik Herb vorgestellt und interviewt. Danach vollführten alle Kandidatinnen einen Catwalk in Bademode und mussten sich auch vor der Fotokamera bei einem Live-Fotoshooting von Ihrer besten Seite zeigen. Doch die größte Challenge erwartete die Kandidatinnen im Anschluss bei den Unterwasser-Filmaufnahmen, die live über eine LED-Wall für die Zuschauer übertragen wurden. Insgesamt wurden alle Herausforderungen von den Teilnehmerinnen mit Bravour gemeistert, was letztlich auch zu der denkbar knappen Jury-Entscheidung führte. Laut Moderator Herb, dem Erfinder der Aqua Queen, war die diesjährige Show die bisher aufwendigste. Auch Otmar Knoll von Whirlpools World zeigte sich mit der Show mehr als zufrieden. "Eine derartige Aufmerksamkeit erfährt man nicht alle Tage", so Knoll. Besonders freute er sich über die Teilnehmerinnen Sophie Wright aus Manchester, die durch etliche TV-Nebenrollen von sich reden machte, die amtierende Miss Mermaid sowie Irina Mauch, die zweimalige deutsche Meisterin im Pole Dance (Double). Selbige übernahm in der Finalshow auch gleich eine eigene atemberaubende Showeinlage an der Polestange. Dank zahlreicher Sponsoren, wie das Beachware-Label "SKINSIX" oder den bekannten Wassernixen Kostümhersteller "MAGICTAIL", wurden die Show auch in Sachen Mode zu einem Highlight. Zu gewinnen gab es für die Teilnehmerinnen außerdem ein exklusives Seelöwen-Schwimmen im größten Freizeitpark der Schweiz, dem Conny-Land. Am Ende konnte sich die Studentin Vera Seyler aus St. Gallen mit einem hauchdünnen Vorsprung gegenüber ihren Konkurrentinnen durchsetzen. Sie überzeugte die Fachjury mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und ihrem Charme. Wir gratulieren herzlich und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit! *Firmenprofil* Mit über 150 verschiedenen Whirlpools bietet die Whirlpools World OUTLET GmbH aus Deißlingen-Lauffen Europas größte Wellness-Ausstellung. Auf mehr als 5.000 m² befindet sich im Outlet in Deißlingen-Lauffen bei Rottweil eine große Auswahl unterschiedlicher Whirlpool- und Swim-Spa-Modelle führender Hersteller, die teilweise in Deutschland exklusiv nur bei Whirlpools World erhältlich sind. Des Weiteren führt Whirlpools World Saunen, Infrarotkabinen, Whirlpool-Ersatzteile sowie ein umfangreiches Angebot an Zubehör und Accessoires. Neben dem Deutschland-Hauptsitz ist Whirlpools World auch in mit einer Filiale in Stuttgart und in Moraira, Spanien, vertreten. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Whirlpools World OUTLET GmbH Schlagwort(e): Events 2017-11-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 633519 2017-11-28

