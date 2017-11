Quad Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich von Bioprozesstechnik-Reagenzien für die Zell- und Gentherapie, hat ein neues, größeres Headquarter und Labor eröffnet, mit dem das Unternehmen seine Produktionsanlagen ausbauen und den Kunden cGMP-QuickGel-Bestellungen zur Produktion hochwertiger Reagenzien für genmodifizierte Zelltherapie-Bioprozesse anbieten kann. Sean Kevlahan, Mitbegründer und CEO von Quad Technologies zufolge markiert der neue Standort die nächste Entwicklungsstufe in der Mission des Unternehmens, genmodifizierte Zellprozesse zu verbessern und erstklassige Reagenzien für Therapieanbieter bereitzustellen.

"Das neue Headquarter bedeutet eine Weichenstellung für Quad Technologies und seine Kunden", sagte Kevlahan. "Wir stellen einen Service und ein Produkt bereit, das kein anderes Unternehmen zurzeit anbietet: ein einzigartiges T-Zellaktivierungs-Reagenz mithilfe des patentierten QuickGel, das eine optimale Effizienz und Wirksamkeit bietet. Indem wir in die größeren Büro- und Laborräumlichkeiten mit Reinräumen nach ISO 8 und ISO 7 ziehen, sind wir für eine sofortige Expansion aufgestellt, von der die Biotechnologie profitiert."

"Wenn Chancen anklopfen, kann man nicht einfach nur die Tür öffnen", fuhr Kevlahan fort. "Man muss durch die Tür treten, schauen, was sich dahinter verbirgt, und wenn sich ein Erfolgs- oder Wachstumspotenzial erkennen lässt, alles, was man hat, hineinstecken und die Tür hinter sich schließen. Mit unserer erneuten Hinwendung zur Produktion von cGMP-Reagenzien und -Infrastruktur, die sich in der klinischen Herstellung einsetzen lassen, heben wir uns deutlich ab und bieten dem Markt eine bessere, effizientere Methode der T-Zellaktivierung für CAR-T."

Im Zuge der erwarteten Personalaufstockung um 60 bis 70 Prozent in den nächsten 12 Monaten positioniert sich Quad Technologies als künftiger Marktführer durch den Einsatz neuartiger Verfahren und firmeneigener patentierter Technologien.

Über Quad Technologies:

In Woburn im US-Bundesstaat Massachusetts ansässig, ist Quad Technologies ein Unternehmen in Privatbesitz, das Bioprozesstechnik-Reagenzien für zellbasierte Therapeutika entwickelt. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 wird es als technischer Innovator gefeiert und verfolgt einen prozessorientierten Ansatz. Wir sind überzeugt, dass die Produkte stets dem Anforderungsprofil der Endbenutzer entsprechen müssen und daher entwickeln wir unsere Reagenzien, um Arbeitsschritte abzuschaffen und hochwertige Zellen zu erzeugen, mit denen sich bessere und wirksamere therapeutische Produkte herstellen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.quadtechnologies.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171128006143/de/

Contacts:

Quad Technologies

Chad Decker, +1-484-280-2759

Cdecker@quadtechnologies.com