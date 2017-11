ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag die Sitzung beendet. Der Handel habe sich erneut in recht engen Bahnen bewegt, wichtige Impulse seien Mangelware gewesen, sagte ein Beobachter. Übergeordnet werde auf Neuigkeiten zur US-Steuerreform gewartet. Hier stehen die Beratungen im Senat über den Entwurf der Steuerreform im Fokus. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.320 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,99 (zuvor: 39,82) Millionen Aktien.

Eine leichte Erholung um 1,2 Prozent verzeichnete nach dem Kurseinbruch von fast 6 Prozent am Vortag die Aktie von Julius Bär. Der unerwartete und sofortige Abgang von Unternehmenschef Boris Collardi hatte hier belastet. Die Personalie könnte nach Ansicht von Goldman Sachs kurzfristig für eine erhöhte Unsicherheit im Bankensektor sorgen. Die Aktie der UBS legte um 0,1 Prozent zu, für die Papiere der Credit Suisse ging es um 0,2 Prozent nach unten.

Für die ABB-Aktie ging es um 1,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat eine strategische Kooperation mit Hewlett Packard Enterprise angekündigt. Die beiden Konzerne werden Lösungen zur Verfügung stellen, die große Mengen von Betriebsdaten zu Steuerungsinformationen verarbeiten, womit Kunden die Effizienz und Flexibilität ihres Betriebs verbessern und Wettbewerbsvorteile schaffen können.

Außerhalb des SMI gewann die Sika-Aktie 0,9 Prozent. Das Bauchemie-Unternehmen übernimmt die deutsche Faist ChemTec Group. Sika rechnet mit starken Synergien zwischen beiden Unternehmen und hofft auf ein beschleunigtes Wachstum durch die Übernahme. Der Kaufpreis der Transaktion wurde nicht bekannt gegeben.

